На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в Центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
2. Проспект Бабека, в направлении центра;
3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева.