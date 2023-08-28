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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
28 августа 2023 г. 08:24
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Проспект Зии Буниятова, от Черметского моста в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги напротив станции метро "Кёроглу" в направлении центра;

4. Круг "20 Января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb - SİYAHI

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