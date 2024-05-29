На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
6. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
7. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
8. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
9. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
10. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Проспект Бабека, в направлении центра;
12. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
13. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
14. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
15. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".