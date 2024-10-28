На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

5. Проспект Бабека, в направлении центра;

6. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

7. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

8. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

12. Улица Кёроглу Рагимова, начиная от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении ул. Ак. Гасана Алиева;

13. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

14. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

15. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.