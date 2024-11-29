На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
5. Тбилисский проспект в направлении станции метро "20 Января";
6. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Улица Зарифы Алиевой;
12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
13. Проспект Ноября, 8, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
14. Проспект Бабека, в направлении центра;
15. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".