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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
29 ноября 2024 г. 08:31
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

4. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

5. Тбилисский проспект в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Улица Зарифы Алиевой;

12. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

13. Проспект Ноября, 8, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

14. Проспект Бабека, в направлении центра;

15. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir

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