На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Бабека, в направлении центра;
3. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
4. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
8. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
9. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга).