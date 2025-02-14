На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Бабека, в направлении центра;

3. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

4. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

8. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

9. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга).