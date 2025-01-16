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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
16 января 2025 г. 08:24
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

5. Тбилисский проспект в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буньядова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyatın hərəkətində problem yaranıb

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