На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
5. Тбилисский проспект в направлении станции метро "20 Января";
6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буньядова.