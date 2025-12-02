На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

10. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

11. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

13. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

14. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

16. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбудова;

17. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд".