Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 02 декабря, 2025
    • 08:26
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

    7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    10. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    11. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    12. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    13. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    14. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

    15. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

    16. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбудова;

    17. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд".

    НИИМ Баку пробки
    Фото
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    Elvis

    Последние новости

    08:55

    В Гонконге создадут комитет для расследования пожара в жилом комплексе

    Другие страны
    08:42

    Трамп выступит в Белом доме с объявлением 2 декабря

    Другие страны
    08:26

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:09

    Фабрицио Романо поделился инсайдом о будущем вратаря "Барселоны" тер Штегена

    Футбол
    07:49

    Белый дом: США лишили виз легальных мигрантов, которых сочли опасными для страны

    Другие страны
    07:17

    Власти Гонконга предоставили временное жилье для лишившихся квартир в сгоревшем комплексе

    Другие страны
    06:58

    Минздрав Кубы подтвердил смерть 33 человек из-за заражения вирусами от комаров

    Другие страны
    06:26

    Мадуро объявил состав нового политбюро правящей партии Венесуэлы

    Другие страны
    05:44

    Reuters: Трамп требовал от Мадуро покинуть Венесуэлу до 28 ноября

    Другие страны
    Лента новостей