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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
26 мая 2025 г. 08:17
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку–Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Юсифа Сафара - в направлении центра;

3. Улица Решида Бехбудова - в направлении Центрального банка;

4. Улица Ниязи - в направлении кольца "Азнефть";

5. Улица Алы Мустафаева - в сторону проспекта Зии Буниятова;

6. Проспект 8 Ноября - от перекрестка с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

7. Проспект Гара Гараева - от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции "Короглу";

8. Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Проспект Тбилиси - от перекрёстка с улицей Измира в направлении станции метро "20 Января";

10. Проспект Тбилиси - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

11. Улица Узеира Гаджибейли - до перекрёстка с проспектом Азадлыг;

12. Улица Афиеддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафара;

13. Улица Кёроглу Рагимова -от перекрёстка с улицей акад. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

14. Проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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