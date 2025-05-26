На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку–Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Юсифа Сафара - в направлении центра;
3. Улица Решида Бехбудова - в направлении Центрального банка;
4. Улица Ниязи - в направлении кольца "Азнефть";
5. Улица Алы Мустафаева - в сторону проспекта Зии Буниятова;
6. Проспект 8 Ноября - от перекрестка с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
7. Проспект Гара Гараева - от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции "Короглу";
8. Улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Проспект Тбилиси - от перекрёстка с улицей Измира в направлении станции метро "20 Января";
10. Проспект Тбилиси - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
11. Улица Узеира Гаджибейли - до перекрёстка с проспектом Азадлыг;
12. Улица Афиеддина Джалилова - в направлении улицы Юсифа Сафара;
13. Улица Кёроглу Рагимова -от перекрёстка с улицей акад. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
14. Проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева.