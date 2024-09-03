На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
2. Тбилисский проспект в направлении станции метро "20 Января";
3. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";
4. Бинагадинское шоссе в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.