На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

2. Тбилисский проспект в направлении станции метро "20 Января";

3. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";

4. Бинагадинское шоссе в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.