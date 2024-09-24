На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Круг "20 Января";
8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Проспект Бабека, в направлении центра;
10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.