На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Круг "20 Января";

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Проспект Бабека, в направлении центра;

10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.