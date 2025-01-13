На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро «Гара Гараев»;
4. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
5. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра;
6. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
7. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
8. Проспект Бабека, в направлении центра;
9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
10. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 января";
11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
13. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
14. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
16. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
17. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
18. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.