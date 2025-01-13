На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона в направлении станции метро «Гара Гараев»;

4. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

5. Улица Юсифа Сафарова в направлении центра;

6. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

7. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

10. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 января";

11. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

12. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

13. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

14. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

16. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

17. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

18. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг.