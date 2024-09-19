На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, в обе стороны;

3. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

4. Проспект Бабека, в направлении центра;

5. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

8. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

9. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

10. Улица Микаила Алиева, начиная от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

11. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

12. Бинагадинское шоссе в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

13. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Рамиза Гулиева, в направлении центра.