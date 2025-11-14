На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
- 14 ноября, 2025
- 08:19
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
3. Проспект Бабека, в направлении центра;
4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
7. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
8. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".