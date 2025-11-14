Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет ЧМ-2026
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 14 ноября, 2025
    • 08:19
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

    2. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    3. Проспект Бабека, в направлении центра;

    4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    7. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    8. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    11. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    12. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".

