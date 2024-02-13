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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
13 февраля 2024 г. 08:32
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в сторону центра;

2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

3. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Круг "20 Января";

8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

10. Улица Гюлары Гадирбековой, в направлении улицы Кёроглу Рагимова.

11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.

13. Улица Зарифы Алиевой;

14. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

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