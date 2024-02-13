На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в сторону центра;
2. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
3. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Круг "20 Января";
8. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
9. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
10. Улица Гюлары Гадирбековой, в направлении улицы Кёроглу Рагимова.
11. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра.
13. Улица Зарифы Алиевой;
14. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.