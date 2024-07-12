На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в обе стороны;

3. Тбилисский проспект, в обе стороны;

4. Улица Бакиханова, в направлении парка "Деде Горгуд";

5. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

7. Улица Гюлары Гадирбековой, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

8. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";

9. Круг "20 Января";

10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

11. Проспект Микаила Усейнова, начиная от Площади Флага в направлении круга "Азнефть";

12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".