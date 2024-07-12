На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении Хырдаланского круга;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в обе стороны;
3. Тбилисский проспект, в обе стороны;
4. Улица Бакиханова, в направлении парка "Деде Горгуд";
5. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
6. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
7. Улица Гюлары Гадирбековой, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
8. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
9. Круг "20 Января";
10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
11. Проспект Микаила Усейнова, начиная от Площади Флага в направлении круга "Азнефть";
12. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".