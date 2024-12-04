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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
4 декабря 2024 г. 08:27
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Бабека, в направлении центра;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

6. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

7. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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