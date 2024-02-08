На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.
3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
4. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
5. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;
6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
7. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
8. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
9. Проспект Бабека, в сторону центра;
10. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
11. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.