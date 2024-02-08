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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
8 февраля 2024 г. 08:27
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.

3. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

4. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

5. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;

6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

7. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

8. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

9. Проспект Бабека, в сторону центра;

10. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

11. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

12. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda tıxac yaranan yolların adları açıqlanıb

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