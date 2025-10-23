Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 23 октября, 2025
    • 08:21
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

    2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    3. Улица Юсифа Сафарава - в направлении центра;

    4. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    8. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении Ак. улица Гасана Алиева;

    9. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    10. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    11. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

    НИИМ Баку пробки
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Последние новости

    09:07

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.10.2025)

    Финансы
    08:55

    SCMP: Эксперты из США и Турции помогут в расследовании ЧП с самолетом в Гонконге

    Другие страны
    08:46

    Президент Южной Кореи поддержал идею встречи лидеров КНДР и США

    Другие страны
    08:21

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:09

    Мадуро: У Венесуэлы есть 5 тысяч комплексов "Игла" на ключевых позициях ПВО

    Другие страны
    08:00

    Количество отравившихся в Улан-Удэ выросло до 159 - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    07:43

    У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6

    Другие страны
    07:16

    В Лиге чемпионов установлен рекорд результативности

    Футбол
    06:58

    Пит Хегсет заявил об уничтожении катера наркотеррористов в Тихом океане

    Другие страны
    Лента новостей