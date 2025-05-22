На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку–Сумгайыт — в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Тбилиси — от станции метро "20 Января" в сторону центра;
3. Улица Юсифа Сафарова — в направлении центра;
4. Улица Узеира Гаджибейли — до пересечения с проспектом Азадлыг;
5. Улица Афиеддина Джалилова — в сторону улицы Юсифа Сафарова;
6. Улица Алы Мустафаева — в сторону проспекта Зии Бунядова;
7. Проспект Зии Бунядова — от пересечения с улицей Мюзаффера Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
8. Проспект Кара Караева — от станции метро "Кара Караев" в направлении станции метро "Кёроглу";
9. Улица Микаила Алиева — от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до кольца);
10. Шоссе Сабунчу–Забрат — в сторону станции метро "Кёроглу";
11. Улица Кёроглу Рагимова — от улицы Гюляры Кадырбековой в направлении улицы академика Гасана Алиева;
12. Проспект 8 Ноября — от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
13. Шоссе Бинагади — в сторону станции метро "Проспект Азадлыг".