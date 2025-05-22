На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку–Сумгайыт — в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Тбилиси — от станции метро "20 Января" в сторону центра;

3. Улица Юсифа Сафарова — в направлении центра;

4. Улица Узеира Гаджибейли — до пересечения с проспектом Азадлыг;

5. Улица Афиеддина Джалилова — в сторону улицы Юсифа Сафарова;

6. Улица Алы Мустафаева — в сторону проспекта Зии Бунядова;

7. Проспект Зии Бунядова — от пересечения с улицей Мюзаффера Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

8. Проспект Кара Караева — от станции метро "Кара Караев" в направлении станции метро "Кёроглу";

9. Улица Микаила Алиева — от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до кольца);

10. Шоссе Сабунчу–Забрат — в сторону станции метро "Кёроглу";

11. Улица Кёроглу Рагимова — от улицы Гюляры Кадырбековой в направлении улицы академика Гасана Алиева;

12. Проспект 8 Ноября — от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

13. Шоссе Бинагади — в сторону станции метро "Проспект Азадлыг".