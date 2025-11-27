На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

11. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата.