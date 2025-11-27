Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 27 ноября, 2025
    • 08:37
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

    4. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде в направлении улицы Ахмеда Раджабли;

    5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    6. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    7. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    8. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    10. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    11. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулузаде в направлении круга у Госкомстата.

