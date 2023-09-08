На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Проспект Зии Буниятова, от Черметского моста в направлении станции метро "20 Января";

3. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дорога в направлении центра;

4. Круг "20 Января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

6. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

7. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

8. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

9. Заторы наблюдаются по направлению к Аэропортовскому шоссе, станции метро "Кероглу".