О нас

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
29 марта 2023 г. 08:33
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дорога, в сторону центра;

2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

5. Круг "20 января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

6. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Проспект Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";

8. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";

9. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом "Иншаатчылар", в сторону парка "Деде Горгуд";

11. Улица Шамси Бадалбейли, напротив "Зимнего парка", в сторону Центрального банка;

12. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

13. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. Улица Ниязи, в сторону круга "Азнефть";

15. на улице Зарифы Алиевой;

16. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в сторону центра;

17. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

18. Заторы наблюдаются в направлении улицы Абдулвахаба Саламзаде, проспекта Зия Буньядова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

Экслюзивные новости

Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
26 марта 2023 г. 16:10
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi