На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

2. улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньятова;

3. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

4. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

6. Улица Кероглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Проспект Бабека, в сторону центра;

10. Проспект Зии Буньядова, напротив Олимпийского стадиона, в сторону метро "20 Января";

11. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

12. Заторы наблюдаются от улицы Узеира Гаджибейли, моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг".