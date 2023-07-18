О нас

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Инфраструктура
18 июля 2023 г. 08:31
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:

1. Заторы наблюдаются от пересечения с проспектом Зии Буниятова, улицей Ахмета Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Заторы наблюдаются в направлении аэропортовского шоссе, станция метро "Кероглу".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir

Другие новости из категории

Расширен перечень должностных лиц, имеющих право пользоваться VIP-салонами в аэропортах
Расширен перечень должностных лиц, имеющих право пользоваться VIP-салонами в аэропортах
17 июля 2023 г. 19:09
Названы сроки завершения строительства грузового терминала в Астаре
Названы сроки завершения строительства грузового терминала в Астаре
17 июля 2023 г. 18:49
Делегация Туркменистана посетила Бакинский порт
ФотоДелегация Туркменистана посетила Бакинский порт
17 июля 2023 г. 18:12
Бакинское метро приняло меры в связи с дождливой погодой
Бакинское метро приняло меры в связи с дождливой погодой
17 июля 2023 г. 15:12
На некоторых дорогах Баку наблюдаются заторы
ФотоНа некоторых дорогах Баку наблюдаются заторы
17 июля 2023 г. 08:22
Увеличен объем сброса воды в Куру из Мингячевирского водохранилища
Увеличен объем сброса воды в Куру из Мингячевирского водохранилища
16 июля 2023 г. 11:35
Выполнен задержанный авиарейс из Баку в Стамбул
Выполнен задержанный авиарейс из Баку в Стамбул
14 июля 2023 г. 14:54
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 июля 2023 г. 08:29
Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос на 77%
Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос на 77%
13 июля 2023 г. 18:00
На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 автомобильных дорог 
На освобожденных территориях Карабахского экономического района завершено строительство 4 автомобильных дорог 
13 июля 2023 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi