На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:
1. Заторы наблюдаются от пересечения с проспектом Зии Буниятова, улицей Ахмета Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Заторы наблюдаются в направлении аэропортовского шоссе, станция метро "Кероглу".