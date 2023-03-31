На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

3. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в сторону улицы Ахмеда Раджабли;

4. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

5. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньятова;

6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буньятова;

7. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону круга "Гябяля";

8. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

9. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

10. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 января";

11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

12. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

14. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

15. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

16. Затор в направлении улицы Рашида Бейбутова, Центральный банк.