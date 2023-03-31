На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в сторону центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
3. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Абдулвахаба Саламзаде, в сторону улицы Ахмеда Раджабли;
4. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";
5. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньятова;
6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буньятова;
7. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону круга "Гябяля";
8. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
9. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
10. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 января";
11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
12. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
13. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюлары Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
14. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
15. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
16. Затор в направлении улицы Рашида Бейбутова, Центральный банк.