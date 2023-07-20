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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
20 июля 2023 г. 08:25
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

4. Заторы наблюдаются в направлении трассы Сабунчи-Забрат, станция метро "Кероглу".

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Версия на азербайджанском языке Фото​​​​​​​Bakının bir sıra yollarında nəqliyyat vasitələrinin sıxlığı yaranıb - SİYAHI

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