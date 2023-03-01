На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;
2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньятова;
4. Проспект Зия Буньятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в сторону станции метро "20 января";
5. Круг "20 января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
7. Улицы 28 Мая и Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Улица Гасан бека Зардаби, в сторону станции метро "20 января";
9. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;
10. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;
12. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
13. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть;
14. Проспект Гара Гараева, от м. "Гара Гараев" в сторону м. "Кероглу";
15. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
16. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону метро "Кероглу";
17. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кероглу" (до круга);
18. Проспект Бабека, наблюдается затор в сторону центра.