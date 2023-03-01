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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
1 марта 2023 г. 08:30
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньятова;

4. Проспект Зия Буньятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, в сторону станции метро "20 января";

5. Круг "20 января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

7. Улицы 28 Мая и Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Гасан бека Зардаби, в сторону станции метро "20 января";

9. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

10. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

11. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

12. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

13. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть;

14. Проспект Гара Гараева, от м. "Гара Гараев" в сторону м. "Кероглу";

15. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

16. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону метро "Кероглу";

17. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кероглу" (до круга);

18. Проспект Бабека, наблюдается затор в сторону центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın hərəkətində tıxac yaranıb

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