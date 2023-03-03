На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. улица Али Мустафаева в направлении проспекта Зия Буньядова;

2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

4. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро «20 января»;

5. Проспект Хатаи, в сторону "Шарг Базар".

6. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

7. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кероглу" (до круга);

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

10. Улица Ниязи в сторону кольца Азнефть;

11. пр. Нефтяников, в сторону круга Азнефть;

12. Проспект Бабека, в сторону центра;

13. Проспект Гара Гараева, от м. "Гара Гараев" в сторону м. "Кероглу";

14. Проспект Зия Буньядова, от пересечения с улицей Ахмета Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

15. Заторы наблюдаются в круге "20 января".