На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта – СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. улица Али Мустафаева в направлении проспекта Зия Буньядова;
2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
3. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
4. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро «20 января»;
5. Проспект Хатаи, в сторону "Шарг Базар".
6. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
7. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кероглу" (до круга);
8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;
10. Улица Ниязи в сторону кольца Азнефть;
11. пр. Нефтяников, в сторону круга Азнефть;
12. Проспект Бабека, в сторону центра;
13. Проспект Гара Гараева, от м. "Гара Гараев" в сторону м. "Кероглу";
14. Проспект Зия Буньядова, от пересечения с улицей Ахмета Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
15. Заторы наблюдаются в круге "20 января".