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​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
14 апреля 2023 г. 08:25
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньятова;

3. Круг "20 января";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

5. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

8. Проспект Бабека, в сторону центра;

9. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в сторону станции метро "Кероглу";

10. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кероглу" (до круга).

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac var - SİYAHI

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