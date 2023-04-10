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​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
10 апреля 2023 г. 08:26
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, главные и боковые дороги, в направлении центра;

2. Аэропортовая трасса, в сторону метро "Кероглу";

3. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

4. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

5. Улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньятова;

6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буньятова;

7. Круг "20 января";

8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского района в сторону школы №20;

10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

11. Проспект Бабека, в сторону центра;

12. Улица КЕроглу Рагимова, в обе стороны;

13. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

15. Улица Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

16. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

17. Улица Афиаддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

18. Заторы наблюдаются в направлении центра от пересечения с проспектом 8 Ноября, улицей Сулеймана Ахмедова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac var - SİYAHI

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