​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, главные и боковые дороги, в направлении центра;
2. Аэропортовая трасса, в сторону метро "Кероглу";
3. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
4. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";
5. Улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньятова;
6. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зия Буньятова;
7. Круг "20 января";
8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского района в сторону школы №20;
10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
11. Проспект Бабека, в сторону центра;
12. Улица КЕроглу Рагимова, в обе стороны;
13. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
14. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
15. Улица Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
16. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
17. Улица Афиаддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
18. Заторы наблюдаются в направлении центра от пересечения с проспектом 8 Ноября, улицей Сулеймана Ахмедова.