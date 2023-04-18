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​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
18 апреля 2023 г. 08:26
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньятова;

3. Круг "20 января";

4. Улица Гасан бека Зардаби, в сторону станции метро "20 января";

5. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Ахмета Раджабли, в сторону станции метро "20 января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

7. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского района в сторону школы №20;

8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

10. Проспект Бабека, в сторону центра;

11. Улица Афиаддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

12. Проспект Гара Гараева, от м. "Гара Гараев" в сторону м. "Кероглу";

13. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кероглу" (до круга);

14. Заторы наблюдаются в направлении трассы Сабунчи-Забрат, станция метро "Кероглу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir - SİYAHI

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