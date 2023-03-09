На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дорога, в сторону центра;

3. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 январа";

4. Круг "20 января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

6. Проспект Бабека, в сторону центра;

7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом "Иншаатчылар", в сторону парка "Деде Горгуд";

8. Улица Кероглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскерова до пересечения с проспектом Нефтяников;

11. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";

12. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

13. Проспект Гара Гараева, от м. "Гара Гараев" в сторону м. "Кероглу";

14. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

15. Трасса Сабунчу-Забрат, в сторону поселка Забрат;

16. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кероглу" (до круга);

17. Заторы наблюдаются в направлении школы № 20 со стороны улицы Микаила Мушфига.