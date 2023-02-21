На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

4. круг "20 января";

5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

6. Проспект Бабека, в сторону центра;

7. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом "Иншаатчилар", в сторону парка "Деде Горгуд";

9. улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в сторону центра;

11. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

12. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

13. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

14. Затор наблюдается в направлении круга "Азнефть" со стороны проспекта Микаила Усейнова, перед Площадью Флага.