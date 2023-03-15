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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
15 марта 2023 г. 08:40
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в сторону центра;

2. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

3. улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньятова;

4. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

5. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

7. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

8. Заторы наблюдаются в направлении улицы Рашида Бейбутова, Центрального банка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac var - SİYAHI

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