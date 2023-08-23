На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмета Раджабли, в сторону станции метро "20 Января";
3. Проспект Гейдара Алиева, напротив станции метро "Кероглу", главная дорога, в сторону центра;
4. Круг "20 января";
5. Заторы наблюдаются в направлении Бинагадинского шоссе, станции метро "Проспект Азадлыг".