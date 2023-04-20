На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Зия Буньятова, напротив Олимпийского стадиона, в сторону метро "20 января";

2. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньятова;

3. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;

5. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

8. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Пр. Нефтяников, в сторону круга "Азнефть";

10. Круг "20 января";

11. Проспект Бабека, в сторону центра;

12. Проспект Гара Гараева, от м. "Гара Гараев" в сторону м. "Кероглу";

13. Улица Ага Нейматулла, в сторону метро "Нариман Нариманов";

14. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону метро "Кероглу";

15. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

16. Проспект Гейдара Алиева является второстепенной дорогой, наблюдается затор в направлении центра.