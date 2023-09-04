На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Зии Буниятова, от моста "Чермет" в сторону станции метро "20 Января";
3. Круг "20 января";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
5. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону станции метро "Кероглу";
6. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в сторону станции метро "Кероглу";
7. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
8. Улица Микаила Алиева, рядом с нефтеперерабатывающим заводом в направлении станции метро "Кероглу" (до круга) наблюдается затор.
9. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;
10. Заторы наблюдаются в направлении улиц Афияддина Джалилова и Юсифа Сафарова.