На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от моста "Чермет" в сторону станции метро "20 Января";

3. Круг "20 января";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;

5. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону станции метро "Кероглу";

6. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в сторону станции метро "Кероглу";

7. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

8. Улица Микаила Алиева, рядом с нефтеперерабатывающим заводом в направлении станции метро "Кероглу" (до круга) наблюдается затор.

9. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;

10. Заторы наблюдаются в направлении улиц Афияддина Джалилова и Юсифа Сафарова.