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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
24 июля 2023 г. 08:26
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная и основная дорога, в направлении центра;

2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

4. Заторы наблюдаются в направлении станции метро "20 января" от пересечения проспекта Зии Буниятова и улицы Ахмеда Раджабли.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

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