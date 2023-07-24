На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная и основная дорога, в направлении центра;

2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

4. Заторы наблюдаются в направлении станции метро "20 января" от пересечения проспекта Зии Буниятова и улицы Ахмеда Раджабли.