О нас

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
6 июля 2023 г. 08:21
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, в настоящее время на нижеприведенных улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кероглу" (до круга);

3. Заторы наблюдаются в направлении трассы Сабунчи-Забрат, станция метро "Кероглу".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakının bəzi yollarında sıxlıq müşahidə edilir

Другие новости из категории

Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
Назначен новый начальник Бакинского главного таможенного управления
5 июля 2023 г. 20:29
Паводки нанесли серьезный ущерб дорожной инфраструктуре Губы
Паводки нанесли серьезный ущерб дорожной инфраструктуре Губы
5 июля 2023 г. 18:06
Греция проведет IPO международного аэропорта Афин
Греция проведет IPO международного аэропорта Афин
5 июля 2023 г. 14:40
Из Горадиза в Агалы будет открыт регулярный автобусный маршрут
Из Горадиза в Агалы будет открыт регулярный автобусный маршрут
5 июля 2023 г. 12:54
В Баку отремонтирован отрезок улицы Дилары Алиевой
ФотоВ Баку отремонтирован отрезок улицы Дилары Алиевой
5 июля 2023 г. 12:47
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
5 июля 2023 г. 08:21
Совместное азербайджано-тайское предприятие стало резидентом Пираллахинского промпарка 
Совместное азербайджано-тайское предприятие стало резидентом Пираллахинского промпарка 
4 июля 2023 г. 17:48
Российская авиакомпания запускает рейсы из Баку в Саратов
Российская авиакомпания запускает рейсы из Баку в Саратов
4 июля 2023 г. 16:48
В Нефтчале улучшаются услуги водоснабжения и канализации
ФотоВ Нефтчале улучшаются услуги водоснабжения и канализации
4 июля 2023 г. 15:46
Учреждения ГААД в зоне землетрясения перешли на усиленный режим работы
Учреждения ГААД в зоне землетрясения перешли на усиленный режим работы
4 июля 2023 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi