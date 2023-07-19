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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
19 июля 2023 г. 08:24
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

4. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

5. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка.

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