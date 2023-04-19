На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;
5. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении станции метро "Кёроглу";
6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Проспект Бабека, в направлении центра;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.