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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
22 января 2024 г. 08:33
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в сторону центра;

2. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от метро "20 Января" в сторону центра;

4. Улица Кероглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в сторону улицы ак. Гасана Алиева;

5. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;

6. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Улица Зарифы Алиевой;

8. Проспект Нефтяников, в сторону круга Азнефть;

9. Проспект Бабека, в сторону центра;

10. Шоссе Сабунчи-Забрат, в сторону станции метро "Кероглу";

11. На проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bəzi yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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