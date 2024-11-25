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На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
25 ноября 2024 г. 08:17
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Круг "20 Января";

6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

7. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального Банка;

9. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

10. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac var – SİYAHI

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