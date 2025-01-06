На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
9. Проспект Бабека, в направлении центра;
10. Круг "20 Января";
11. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу".