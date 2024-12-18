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На ряде улиц и проспектов столицы наблюдаются пробки

На ряде улиц и проспектов столицы наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
18 декабря 2024 г. 08:25
На ряде улиц и проспектов столицы наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

6. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

9. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda tıxac olan yollar açıqlanıb – SİYAHI

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