На ряде улиц и проспектов столицы наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
6. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
9. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.