На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку наблюдаются заторы:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Алы Мустафаева в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Узеира Гаджибейли до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Аэропортовское шоссе в направлении станции метро "Кёроглу";

8. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

9. Проспект Микаила Усейнова, начиная от площади Флага в направлении круга "Азнефть".