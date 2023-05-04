На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы – СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
2. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньятова;
3. Круг "20 января";
4. Проспект Гейдара Алиева, напротив станции метро "Кёроглу", в направлении центра;
5. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";
6. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;
7. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";
8. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
9. Заторы наблюдаются в направлении Бинагадинского шоссе, м. "Проспект Азадлыг".