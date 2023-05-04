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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы – СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы – СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
4 мая 2023 г. 08:27
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы – СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньятова;

3. Круг "20 января";

4. Проспект Гейдара Алиева, напротив станции метро "Кёроглу", в направлении центра;

5. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

6. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

7. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом "Азадлыг";

8. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Гюляры Гадирбековой в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

9. Заторы наблюдаются в направлении Бинагадинского шоссе, м. "Проспект Азадлыг".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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