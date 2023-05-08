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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
8 мая 2023 г. 08:26
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная и основная дорога, в направлении центра;

2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Улица Алы Мустафаева, в сторону проспекта Зия Буньятова;

4. Круг "20 января";

5. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

6. Улица Бакыханова, в сторону парка "Деде Горгуд";

7. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

8. Улица Кёроглу Рагимова, улица Гюляра Гадирбекова в направлении улицы ак. Гасана Алиева;

9. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";

10. Проспект Гара Гараева, от м. "Гара Гараев" в сторону м. "Кёроглу";

11. Улица Микаила Алиева, рядом с НПЗ в сторону станции метро "Кёроглу" (до круга);

12. Заторы наблюдаются в направлении трассы Сабунчи-Забрат, станция метро "Кёроглу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakının bir sıra yollarında tıxac var - SİYAHI

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