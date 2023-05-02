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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы - СПИСОК

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы - СПИСОК Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
2 мая 2023 г. 08:28
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Улица Али Мустафаева, в сторону проспекта Зии Буньятова;

4. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

5. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

6. Круг "20 января";

7. Вспомогательная дорога проспекта Гейдара Алиева, в сторону центра;

8. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога, в направлении центра;

9. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

10. Заторы наблюдаются от пересечения с улицами Диляры Алиевой, улицы Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə edilir - SİYAHI

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